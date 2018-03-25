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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi - EDİRNE

Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi - EDİRNE



: - - Tunca ve Meriç nehirlerinin havadan ve yerden detaylarıTunca Nehri'nin debisinin yükselmesi - Nehre yakın bazı köylerin yollarının ulaşıma kapanması sonucu araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildiEDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi nedeniyle nehir yatağına yakın bazı köylerin yolları kapandı, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bulgaristan'daki yağışlar nedeniyle debisi aniden yükselen Tunca Nehri, kent merkezinin yanı sıra, nehir yatağına yakın köylerde de hayatı olumsuz etkiledi.Taşkın sularının yayıldığı Değirmenyeni köyüne giden ana yol ulaşıma kapatıldı. Köye gidecek vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.Değirmenyeni köyü sakinleri de koruma seddesiyle paralel seviyede akan Tunca Nehri'nin debisinin artmasından endişe duyuyor.Öte yandan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu, Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği'nin bir kısmı ile saray mutfaklarına kadar yayılım gösterdi.Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi taş köprüler Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.

Güzergah Muhabir Yükselen 

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