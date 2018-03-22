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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tunca Nehri'nin debisi yükseliyor - EDİRNE

Tunca Nehri'nin debisi yükseliyor - EDİRNE

- Tunca nehrinden detaylarTunca Nehri'nin debisi yükseliyor - Bulgaristan ve Edirne 'de devam eden sağanaklar nedeniyle debisi yeniden yükselen Tunca Nehri'nin, Sarayiçi'nde bazı noktalarda çevreye yayılması sürüyor - Adalet Kasrı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı çevresinin suyla kaplanmasının yanı sıra Balkan Şehitliği'ne doğru da nehir suyu ulaşmaya başladıEDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin su seviyesindeki yükseliş devam ediyor.Bulgaristan ve Edirne 'de süren sağanaklar nedeniyle debisi yeniden yükselen Tunca Nehri'nin, Sarayiçi'nde bazı noktalarda çevreye yayılması sürüyor.Adalet Kasrı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı çevresinin suyla kaplanmasının yanı sıra Balkan Şehitliği'ne doğru da nehir suyu ulaşmaya başladı.
Girişlerine su dolması nedeniyle dün ulaşımın sağlanamadığı tarihi Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprülerinde bu durum geçerliliğini koruyor.DSİ ölçümlerine göre, nehrin debisi 196 metreküp/saniye seviyesine kadar yükseldi.Bu arada Tunca Nehri'nin karıştığı Meriç Nehri'nin de seviyesi arttı. Meriç Nehri'nin debisi de 766 metreküp/saniye seviyesine ulaştı.

Yükselen 

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