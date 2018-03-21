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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tunca Nehri’nde ‘turuncu alarm’

Tunca Nehri’nde ‘turuncu alarm’

Tunca Nehri

Tarım Şiddetli Yağış Gesi Emniyet Şeridi 

-Fatih ve Kanuni köprülerinden detay
-Kırkpınar Er Meydanı sular altında
-vatandaş açıklaması
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) - Kırkpınar Er Meydanı sular altında, taş köprüler trafiğe kapatıldı EDİRNE

- Trakya Bölgesi’nde ve Bulgaristan’da etkili olan şiddetli yağış ve kar sularının erimesi nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi artış göstererek, ‘turuncu alarm’ seviyesine yükseldi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı suyla kaplanırken taş köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Trakya Bölgesi’nde ve Bulgaristan’da etkili olan şiddetli yağış ve kar sularının erimesiyle Tunca Nehri’nin debisi hızla yükseldi. Tunca Nehri’nde ‘turuncu’ alarm durumuna geçildi. Nehrin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı. Fatih ve Kanuni Köprüleri kapatıldı Değirmenyeni ölçüm istasyonunda bugün saat 12.00 itibariyle debisi 167 metreküp/saniye seviyelere ulaşan nehir taşkın riski oluşturdu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi Bölgesi’ne ulaşımı sağlayan tarihi Fatih ve Kanuni Taş Köprüleri’ne emniyet şeridi çekti ve dubalarla kapattı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta Tunca Nehri debisi kırmızı alarm seviyesine yükselerek taşkın yaşanmış ve bazı ekili tarım arazileri sular altında kalmıştı.
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