Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı

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-Değirmenyeni Köyü Muhtar Azası ve aynı zamanda üretici olan Orhan Gezer'in açıklaması

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( EDİRNE - DRONE)- Çeltik üreticileri endişeli: “Yazın bu kadar kurumuyordu” EDİRNE



- Edirne’nin, bir süredir yeterli yağış alamaması ve komşu ülke Bulgaristan’da da kış mevsiminin geçmiş yıllara oranla kurak geçmesi sonucu, kaynağı Bulgaristan’da doğan Tunca Nehri adeta kurudu. Nehir kenarında bulunan Değirmenyeni Köyü sakinlerinden üretici Orhan Gezer, son yılların en kurak kışını yaşadıklarını belirterek, “Eğer yağmur yağmazsa üretici büyük sıkıntı çeker. Yazın bu kadar kurumuyordu” dedi.

Edirne’de merkeze bağlı Değermenyeni Köyü yanından geçen Tunca Nehri adeta kurudu. Etrafı seddeyle çevrili nehir, su debisinin azalmasının ardından kumsal alana döndü. Bölgede çeltik üreticilerinin istifa ettiği Tunca Nehri, bu yıl yaşanan kuraklık ve su debisi düşüklüğü nedeniyle, üreticileri tedirgin ediyor. Taşkınla tehdit ediyordu, şimdi ise kuraklıkla Komşu ülke Bulgaristan’da ve Edirne’de mevsim normallerinin altında alınan yağışlar, Tunca Nehri’nin akış seyrini değiştirdi. Önceki yıllarda Tunca Nehri’nin su debisinin artmasıyla taşkın tehdidi ettiği köy sakinleri, şimdilerde nehirde su kalmaması nedeniyle kuraklık korkusu yaşıyor. Nehrin kuruması özellikle çeltik ekimi yapan üreticileri endişelendiriyor. Değirmenyeni Köyü Muhtar Azası ve aynı zamanda üretici olan Orhan Gezer, önceki yıllarda köprünün altından kayıkların dahi geçemediği seviyelerde su akışı olduğunu ancak bugün yürüyerek dahi geçilebildiğini söyledi.



Gezer, yaşanan kuraklığın tarım alanında üreticiyi ciddi anlamda endişelendirdiğini belirterek, “Son 30 yılın en kurak kışının yaşıyoruz” dedi.

“Tunca yazın bu kadar kurumuyordu” Gezer, özellikle Değirmenyeni ve çevre köylerde Tunca Nehri’nde istifa edilerek, çeltik ekiminin yaygın olduğunu hatırlatarak, “Şu anda gördüğümüz kadarıyla tehlike var. 30 santimetre derinlikte su var ya da yok. Bazı yerlerde 30 santimetre derinlikte yok zaten. Eskiden kış aylarında su köprünün direklerine kadar ulaşıyordu. Seddelere kadar ulaşıyordu. Köprünün altından kayık geçmiyordu. Bu sene çok kuraklık var. Son 20-30 yılın en kurak mevsimi diyebiliriz. Yağmur yağmazsa sıkıntı olur. Bulgaristan'dan doğan Tunca nehri burası. Çeltik tarlalarına su çekmeye başladığımız zaman zannetmiyorum ki bir hafta yetsin bu su. Dayanamaz. Yazın bu kadar nehir kurumuyordu. Yazın yağmur yağdığında tarlaları sulamada yetiyordu. Mayıs ayında su pompaları su çekmeye başlar, tarlalarına. Ovalara çiftçiler sulak mahsul ekecek” ifadelerini kullandı.



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