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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu - EDİRNE

Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu - EDİRNE

- Tunca nehri ve tarihi köprüden drone ve aktüel detaylarTunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu - Nehrin su seviyesi, aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle oldukça düştüEDİRNE (AA) - Su seviyesinde mevsimsel düşmelerin görüldüğü Tunca Nehri'nin bazı yerlerinde oluşan kum adacıkları kuşların adeta meskeni oldu.Hava sıcaklığının son günlerde 40 derecelere yaklaşmasına bağlı artan buharlaşma nedeniyle nehrin su seviyesi düşmeye başladı.
Seviyenin düşmesiyle nehir tabanındaki kumlar bazı alanlarda adacık görüntüsünü aldı.Nehirden beslenen kuşların ise kum adacıkları dinlenme yerleri oldu.DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 9 metreküp/saniye seviyesinde akıyor.

Aktüel 

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