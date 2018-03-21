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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tunca Nehri debisi yine yükselmeye başladı - EDİRNE

Tunca Nehri debisi yine yükselmeye başladı - EDİRNE

- Nehrin yükselmesiyle oluşan manzaradan detaylar - Havadan görüntülerTunca Nehri'nin debisi yine yükselmeye başladı - Bu nedenle Sarayiçi bölgesindeki tarihi köprülerden geçişler güçlükle sağlanıyorEDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi nedeniyle Sarayiçi bölgesindeki tarihi köprülerden geçişler güçlükle sağlanıyor.Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne 'deki sağanaklar nedeniyle debisi yeniden yükselen Tunca Nehri, Sarayiçi'nde bazı noktalarda çevreye yayılmaya başladı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı çevresi ile Fatih ve Tunca köprülerinin girişlerine su doldu. Tarihi taş köprülerin girişlerinin su dolması nedeniyle sürücüler zorlanarak geçiş yapabildi. Edirne Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrolleri sonrası köprülerin trafiğe kapatılması yönünde belediyeye bilgi aktardı.Geçen haftalarda da debisi 200 metreküp/saniye seviyelerine yaklaşan ve Sarayiçi adasının tamamını sular altında bırakan Tunca Nehri'nin debisi 159 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Bild Gesi Yükselen Irak Trol 

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