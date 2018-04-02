Tuna: “Sabah itibariyle metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek”



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılay-Batıkent metro hattındaki aksaklığın giderildiğini ve yarın hizmete açılacağını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılay-Batıkent metro hattındaki tamirat çalışmaları hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Cumartesi sabah 05.30 civarında yaşanan metro kazasıyla ilgili olarak tamirat çalışmalarının tamamlandığını bildiren Tuna, “Deneme seferlerinde de sorun yaşanmadı hamdolsun. Şu an bir sorun gözükmüyor. Sabaha kadar bu bölge ağırlıklı olarak deneme seferlerine devam edeceğiz. Sabah itibariyle metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek. Ben özellikle 41 saattir uykusuz bir şekilde çalışan EGO ve BUGSAŞ personelimize teşekkür ederim. İnşallah böyle bir hadiseyle bir daha karşılaşmayız” ifadelerini kullandı.

