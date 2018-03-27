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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
TÜMSİAD ve Beşir Derneği'nden Suriyelilere gıda yardımı

TÜMSİAD ve Beşir Derneği'nden Suriyelilere gıda yardımı

Yardım tırı

Mülteci Gıda Yardımı İnsani Yardım Teröristler Hanlı 

-Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun'un konuşması
-TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan'ın konuşması
-Tırın yolcu edilmesi

( KONYA - HD) KONYA

- Konya’da, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) ile Beşir Derneği, Zeytin Dalı Harekatında teröristlerden arındırılan bölgelerde yaşayan halka ulaştırılmak üzere 1 tır dolusu un yardımında bulundu. Beşir Derneği ile TÜMSİAD tarafından gönderilen unlar Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki fırınlarda ekmek yapılarak terörden arındırılan yerlerdeki mülteci kamplarına gönderilecek. TÜMSİAD Antalya Şubesi Başkanı Mesut Menzilcioğlu ile Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, yardımın hayırlı olmasını söyledi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun ise, “Zeytin Dalı Harekatı başladığından itibaren ve öncesinde de Konya STK’larımız büyük bir insani yardım olarak kampanyalar düzenlemeye devam ediyor" dedi.
Konuşmaların ardından 1 tır un Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilmek üzere dualarla yola çıktı.
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