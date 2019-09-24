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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
TÜMSİAD üyelerine destekler anlatıldı - AFYONKARAHİSAR İzle

TÜMSİAD üyelerine destekler anlatıldı - AFYONKARAHİSAR İzle

- Toplantıdan görüntüler - TÜMSİAD Şube Başkanı İbrahim Birliktir'in konuşma - Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar'ın Konuşma - TÜMSİAD üyelerine bilgi verilmesi TÜMSİAD üyelerine destekler anlatıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı hakkında Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Afyonkarahisar Şubesi üyelerine bilgilendirme yapıldı.TÜMSİAD Afyonkarahisar Şube'sinde yapılan bilgilendirmeye Başkan İbrahim Birliktir ve Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar ve işadamları katıldı.
TÜMSİAD Şube Başkanı İbrahim Birliktir açılış konuşmasında dernek olarak her zaman üretimden yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:"TÜMSİAD Afyonkarahisar Şubesi olarak üyelerimize faydalı programlar yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün yetkili personellerinin Tarımsal ve Kırsal Kalkınma için sundukları destekler hakkında bilgi alacağız. Biz TÜMSİAD olarak her zaman üretimden ve istikrardan yana olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Üretmeye, üretime yatırım yapmaya çalışacağız. Dernek üyelerimizi de her türlü konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz."İl Müdürü İbrahim Acar da Afyonkarahisar 'a daha fazla yatırım kazandırmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kırsal Kalkınmayı destekleme programının bu yıl yeni başladığını belirten Acar, şöyle devam etti:"Bu konuyu Afyonkarahisar ’daki işadamlarımıza ve yatırımcılarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Afyonkarahisar biliyorsunuz kırsal bir bölge. Kırsal nüfusun yoğun olduğu bir bölge. Yatırım programından destek alınabilmesi için bizim kayıt sistemimize kayıt olmak gerekiyor. Biz burada Afyonkarahisar ’a ne kadar fazla destek verebiliriz, ne kadar fazla yatırımcı çekebiliriz bunun çabası içindeyiz."Açılış ve bilgilendirmenin ardından Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet Naci Bahtiyar, dernek üyelerine Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı'nı anlattı.Yapılabilecek yatırımlar ve alınacak destek ile ilgili bilgi aktarımı yapan Bahtiyar, yeni tesisi için 2,5 milyona kadar destek alınabileceğini, desteklerin genel bütçeden yapıldığını söyledi.

Toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Lyon Tarım Yatırımcı Karahisar İşadamları 

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