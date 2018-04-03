TÜMSİAD üyelerine Ar-Ge destekleri anlatıldı İzle

-Toplantıya katılan konuşmacıların konuşması

-Katılımcılar detay



( KONYA ) KONYA



- Tüm Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesinde düzenlenen, 'Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği' toplantısında Ar-Ge destekleri hakkında bilgi verildi.

Toplantının açılışında konuşan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, üyelerin bilgilendirilmesi konusunda son derece istekli ve hevesli olduklarını, bunun için başka programlarda düzenleyeceklerini söyledi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karalı, işletmelere verilecek Ar-Ge projelerinin yenilikçi ve teknoloji yönü ile iki temel kavramı olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Mehmet Karalı örnekler vererek, "Ulusal pazarlarda ürün benzerlerinden üstünlüğü olan iyileştirilmiş ürün veya süreç geliştirebilirsiniz. Ya da ulusal pazarda benzeri olmayan yeni bir ürün geliştirebilir veya kuruluşa benzer ürün fikri varsa sizin projenizde destek alabilir. Ar-Ge için yaptığınız bütün harcamaların yıl sonu hepsini gider olarak gösterebiliyorsunuz. Sigorta prim desteği sağlanıyor. Gümrük ve bazı vergilerde de Ar-Ge için yapılan destekler arasında ve sizi muaf ediyor" dedi.

"Konya 220 proje ile Türkiye'de ikinci" KOSGEB İl Müdürü İsmail Özdemir, Ar-Ge desteklerinden yararlanmak için kendilerine ulaşan 220 projeyle Konya'nın en çok proje üreten ikinci il olduğunu kaydetti.

Destek içeriklerini anlatan Özdemir, "Orta yüksek teknoloji sektörlerinde 300 bin liraya kadar hibe, 1 milyon 200 bin liraya kadar geri ödemeli kredi, diğer sektörler de yine 300 bin lira hibe, 700 bin liraya kadar geri ödemeli kredi verilebiliyor. Burada işletmeler ortak problemlerini çözmek için ne tür bir firma veya ne tür bir proje yapacaklar onun başvurusunu yapıyor. Başvuru kabul olduktan sonrada 60 gün içerisinde yeni işletmeyi kurarak işe başlamaları gerekiyor” şeklinde anlattı.

