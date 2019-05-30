Tümgeneral İlbaş, Hakkari'de vatandaşlarla bir araya geldi
- İlbaş, Akbıyık ve beraberindeki protokol üyelerinin çarşıyı gezmeleri - Vatandaşlarla sohbet edip çay içmeleri - Çocuklara oyuncak dağıtımıHAKKARİ (AA) - Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari kent merkezinde bir araya geldiği vatandaşlarla çay içip sohbet etti.Tümgeneral İlbaş, Vali İdris Abıyık ile iftar sonrası gece geç saatlere kadar vatandaşların vakit geçirdiği Bulvar Caddesi'ni gezdi.Vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet eden Tümgeneral İlbaş ve Vali Akbıyık, çocuklara oyuncak dağıttı. Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu'da katıldı.
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