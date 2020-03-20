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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Tüm Turkiye'de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Tüm Turkiye'de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

-14il ve ingiltereden bir öğretmenin sağlık çalışanlarına mesajı

Sosyal Medya Fedakarlık Yurt Dışı Öğretmenler Sağlık Çalışanları 

--Emet'te İlokul öğretmeni Esin Sarıkaya'nın mesajı

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde İlkokul öğretmeni Esin Sarıkaya'nında katıldığı 14 ilde ve yurt dışında İngiltere'de görev yapan bir öğretmeninde katıldığı Korana virüs'le mücadelede sağlık çalışanlarına destek mesajı sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İngiltere'de görev yapan bir öğretmen ve Türkiye'nin çeşitli illerinde görevli 22 öğretmenin katıldığı proje, sosyal medyada kısa zamanda büyük beğeni topladı. Çektikleri kısa filmleri birleştirip sosyal medyada yayınlayan öğretmenler, yurdun ve dünyanın dört bir yanından Türkiye'deki sağlık çalışanlarına aileleri ile birlikte Korana virüs ile mücadelede yaptıkları fedakarlık için ''İyiki varsınız'' dediler. Kütahya'nın Emet ilçesinde görev yapan Öğretmen Esin Sarıkaya yaptığı açıklamda, ''Türkiye'nin dört bir yanında sosyal medyayı aktif olarak kullanan öğretmenler olarak, tüm sağlık çalışanları ve doktorlar için böyle bir proje yaptık. Zor şartlar altında çalıştığınızı biliyoruz. İnşallah ülke olarak hep birlikte Korana virüs'ü yeneceğiz. ''İyiki varsınız'' Evinde kal Türkiye'' dedi.

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