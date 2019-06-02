Tüm ilçeyi beyaza boyayacaklar Haberi

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( SİVAS )- İmranlı Belediye Başkanlığı tarafından “Beyaz tişörtünü giy, fırçanı boyanı kap gel” projesi düzenlendi.

İlçe protokolünün de katıldığı etkinlikle ilçe merkezi beyaza boyanıyor SİVAS



- İmranlı Belediye Başkanlığı tarafından “Beyaz tişörtünü giy, fırçanı boyanı kap gel” projesi düzenlendi.

İlçe protokolünde katıldığı etkinlikle ilçe merkezi beyaza boyanıyor. Sivas’ın İmranlı İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından “Beyaz tişörtünü giy, fırçanı boyanı kap gel” projesi düzenlendi.

İlçe meydanındaki park düzenlenmesinde sona gelinirken, projenin devamı niteliğindeki beyaz İmranlı projesi de hayata geçirildi. İlçe kaymakamı Hasan Meşeli, belediye başkanı Murat Açıl ve ilçe protokolü ile vatandaşlar ellerine boya fırçalarını alarak ilçe meydanındaki binaları beyaza boyadı. Projeye yediden yetmişe herkes destek verdi. 2 gün sürecek çalışmanın sonunda ilçe merkezi beyaza bürünerek Ege Bölgesinde ki tatil köylerini anımsatacak. Ege kentti gibi temiz bir ilçe görecekler Proje hakkında bilgi veren İlçe Belediye Başkanı Murat Açıl; “İlçe meydanının görselliğini düzeltiyoruz. Binalar eski olduğu için meydanımız kirli görünüyordu. Seçim döneminde bununla ilgili kafa yorduk. Köprü tarafından ilçemize bir ziyaretçimiz geldiğinde ege kenti gibi tertemiz bir ilçe görmeliydi. Buranı geleceği başka yere gidiyor görüntüsü vermemiz lazımdı. Kent meydanını düzenlerken boyama fikri de bu projenin bir parçasıydı. Dışarıdan gelen halkımız ilçe protokolümüz, kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız herkes fırçasını aldı ve boyamaya başladı.

2 günde boyamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin sınırları içerisindeki en büyük nehri Kızılırmak'ın doğduğu yere gittiklerinde bir nehir kentinin avantajları neyse onları bulmaları için çalışıyoruz. Barajıyla, balığıyla, turistik çalışmalarıyla, organik gıdalarıyla bu ilçede ne ararlarsa bulabilecekler” dedi.

Bitmeyen bir turizm potansiyeli var İmranlı’nın Sivas’ın çatı katı olduğunu hatırlatan İlçe Kaymakamı Hasan Meşeli ise “Yaz olsun, kış olsun, doğa turizmi olsun, Kızılırmağı olsun İmranlı’nın bitmeyecek bir potansiyeli var. Bu yıl kar şenliğini düzenleyerek bu ilçe de güzel şeyler yapılabileceğini biz gösterdik. Bahara doğru da daha güzellerinin yapılabileceğini başkanımız gösterdi. Daha mutlu bir İmranlı’yı oluşturmak için mücadele ediyoruz. Yola çıkınca da demek ki oluyormuş” diye konuştu.

Yaz tatili için ilçeye gelen vatandaşlar da fırçalarını eline alarak ilçeyi boyamanın sevincini yaşadı.

