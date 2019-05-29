Tüm ilce halkı yağmur duasına çıktı Haberi

--Kadınlar ve çocuklar

--Röpler

--Et dağıtılması

--Çocukların kuran okuması



( SİVAS ) -- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde kadın-erkek, yaşlı-çocuk herkes yağmur duasına çıktı SİVAS



- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde kadın-erkek, yaşlı-çocuk herkes yağmur duasına çıktı. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmasında tüm ilçe halkı Altınyayla Belediyesinin öncülüğünde yağmur duasına çıktı. Kantar mevkisinde yapılan yağmur duasına İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Deliilyas Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Tekvarlı ve çocuğundan yaşlısına tüm ilçe halkı katıldı.

Yağmur duasını ilçe müftüsü Seyit Ali Gündüz yaptı. Duanın ardından ilçede Kur-an eğitimi alan çocuklar tarafından Kur-an tilaveti gerçekleştirildi.

İlçe halkından bir gün içerisinde toplanan yaklaşık 50 bin TL karşılığında satın alınan 3 boğanın etleri yine poşetlerle ilçe halkına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İlçe sakinleri, kar sularının erimesine rağmen tarım faaliyetlerin aksamaması için yağmur yağması gerektiğini, uzun süredir yağmur yağmadığı için yağmur duasına çıktıklarını belirttiler. (BU-GF-

