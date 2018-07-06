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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Tülbent takarak hırsızlık yapan erkek şahıslar yakalandı Haberi

Tülbent takarak hırsızlık yapan erkek şahıslar yakalandı Haberi

adliye önü

Polis Kimlik Tespiti Akalan İnternet Kafe Hırsız 

-şüpheliler giriş

( KIRŞEHİR )-Polis, hırsızları bir iş yerindeki kandan aldıkları örneği inceleyerek tespit etti ve yakaladı KIRŞEHİR

- Kırşehir'de tülbent takarak hırsızlık yapan iki erkek şüpheli, girdikleri bir iş yerinde bulunan kan örneklerinin incelenmesi sonucunda kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası Kırşehir'de internet kafe, döner salonu ve 2 restorandan tülbent takarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 erkek şüpheli polisin yaptığı çalışmalar sonrası yakalandı. İfadeleri alınan şüpheli M.A., ve K.A., sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerin tülbent takarak iş yerlerine girdiğini tespit eden polis, girilen bir iş yerinin de camının kırılması sonrası akan kandan kimlik tespiti yaptı.
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