Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Açılış Konferansı - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - ''Hakem heyetlerini yapılandırırken tüketici lehine daha pratik kararlar alabilmesi, zamandan tasarruf ederek hak...

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( ANKARA ) Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Açılış Konferansı- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:- ''Hakem heyetlerini yapılandırırken tüketici lehine daha pratik kararlar alabilmesi, zamandan tasarruf ederek hakkaniyete uygun kararlar alması noktasında ciddi bir yapılanmaya gittik ve tüketici hakem heyetlerinin sayılarını düşürdük ama niteliklerini arttırarak güçlendirdik''- ''Tüketici sorunları karşısında tüketici iş politikasında iş birliği ve dayanışmasının kurumsal hale getirilmesinde büyük bir önem taşıdığının günden güne daha belirgin bir gerçek olduğunu da söyleyebiliriz'' ANKARA



- Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi'nin açılış konferansına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ''Hakem heyetlerini yapılandırırken tüketici lehine daha pratik kararlar alabilmesi, zamandan tasarruf ederek hakkaniyete uygun kararlar alması noktasında ciddi bir yapılanmaya gittik ve tüketici hakem heyetlerinin sayılarını düşürdük ama niteliklerini arttırarak güçlendirdik'' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Açılış Konferansı'na katıldı.

Konferansta bir konuşma gerçekleştiren Tüfenkci, ''Türkiye özellikle son yıllarda yakalamış olduğu büyüme rakamlarıyla, büyümedeki başarısıyla özellikle gelişen ekonomiler arasında önemli bir yere sahip. Biz bir yandan üretimimizi arttırırken bir yandan üretilen malların standardını yükseltme ve tüketiciye ulaşma noktasındaki kanalları açarken, bir yandan da tüketiciyi güçlendirme, tüketici haklarıyla ilgili yapmış olduğumuz düzenlemeleri yeniden gözden geçirerek özellikle üreticiler karşısında güçsüz olan tüketiciyi koruma noktasında birçok adım attık. Yakın bir zamanda hakem heyetlerini yeniden yapılandırdık. Hakem heyetlerini yapılandırırken tüketici lehine daha pratik kararlar alabilmesi, zamandan tasarruf ederek hakkaniyete uygun kararlar alması noktasında ciddi bir yapılanmaya gittik ve tüketici hakem heyetlerinin sayılarını düşürdük ama niteliklerini arttırarak güçlendirdik'' ifadelerini kullandı. ''Tüketici sorunları karşısında tüketici iş politikasında iş birliği ve dayanışmasının kurumsal hale getirilmesinde büyük bir önem taşıdığının günden güne daha belirgin bir gerçek olduğunu da söyleyebiliriz'' Tüketici haklarına ilişkin sorunları çözmek için yeni politikalar ürettiklerini söyleyen Tüfenkci,''Tüketici sorunlarına etkin çözümler bulmakla sorumlu olan bizler tüketim alışkanlıklarının yanı sıra daha önce görülmeyen ticari uygulamaların ve yeni hukuka aykırılık biçimlerinin varlığına da tanık oluyoruz. Bu sorunları çözmek için yeni politikalar üretmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte tüketici sorunlarının çözümünün aynı zamanda konuyla ilgili çalışan kamusal, özel paydaşlar ve sivil toplum örgütleri arasında bir iş birliğini de zorunlu kıldığını görüyoruz. Tüketici sorunları karşısında tüketici iş politikasında iş birliği ve dayanışmasının kurumsal hale getirilmesinde büyük bir önem taşıdığının günden güne daha belirgin bir gerçek olduğunu da söyleyebiliriz. Sadece bakanlığımızın çalışmalarını önemsemiyoruz. Aynı zamanda bu alandaki sivil toplum kuruluşlarının daha bilinçlenmesi, tüketicinin daha bilinçlenmesi için farkındalık oluşturulması, çeşitli kamu gücünün yanında tüketicinin tüketiminden gelen gücünü de kullanarak bunları örgütleme biçimleri ve örgütler arası ilişkileri sağlayarak daha güçlü bir sivil yapı oluşturma noktasında Avrupa Birliği katılım süreci çerçevesinde her yıl yayınlanan ilerleme raporlarıyla bazı tavsiyelerinde dikkate alarak tüketicinin korunması alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin politikalara katılaşmasını sağladık. Bu kapsamda televizyon spotu, broşür, poster, televizyon programları bilimsel yayınlar ve araştırmalar da dahil olmak üzere ciddi anlamada tüketiciyi bilinçlendirme noktasında da gayret göstereceğiz'' şeklinde konuştu.

Konferansa Tüfenkci'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu da katıldı.



