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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

- TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

Kaza yeri görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Trafik Kazası Bild Trol 


- TÜİK Başkanı Yinal Yağan Ankara Çevre Yolunda şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere vurması sonucunda yaralandı. Başkentte Çevre Yolu üzerinde şoförünün kullandığı araçta seyreden TÜİK Başkanı Yağan Kaza geçirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında Çevreyolu Esenboğa Havaalanı istikametinde meydanda geldi. Şoför Yasin Coşar yönetimindeki 06 BEL 683 plakalı araç, kontrolden çıktı önce bariyerlere vurdu sonra çevresinde dönerek durabildi. Aracın arkasında oturan Başkanı Yağan hafif yaralandı. Şoförü Coşar yara almadan kazayı atlattı. Yağan, olay yerine gelen ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(İÇ-
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