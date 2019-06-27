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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tuhafiye dükkanı alev alev böyle yandı

Tuhafiye dükkanı alev alev böyle yandı

vatandaşların telefonuna yansıyan görüntüler

Polis Tahkikat Kamera Yansıma Yükselen 

-alevlerin yükselmesi
-vatandaşların koşuşturması
-balkondan çekilen görüntüler ve korkunun yansıması
-itfaiye ekiplerinin gelmesi
-ekiplerin müdahalesi
-alevlerin sönmesi ve soğutma çalışmaları
-röportaj

( BURSA -ÖZEL)- Bursa'da bir iş yeri, yün ve yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alev topuna döndü BURSA

- Bursa’da alevlere teslim olan bir tuhafiye dükkanı küle dönerken, üstündeki 2 kat ise büyük zarar gördü. İşyerinin alevlere teslim olması saniye saniye cep telefonlarına yansıdı. Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B.’ye ait tuhafiye dükkanından bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı.
İçerisinde bulunan yün ve yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla iş yeri alev topuna döndü. Binayı saran alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Küle dönen tuhafiye dükkanındaki malzemeler kullanılmaz hale gelirken, dükkanın üzerindeki 2 kat ise büyük zarar gördü. İş yerinin alevlere teslim olduğu o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonlarına kaydedildi. Evinin camından yükselen dumanları gören bir vatandaşın duyduğu korku kameraya yansıdı. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.
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