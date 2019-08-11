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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
TÜGVA’lı gençler Beyazsu’da çöpleri temizledi

TÜGVA’lı gençler Beyazsu’da çöpleri temizledi

gençlerin suyun altındaki çöpleri çıkarmaya hazırlanması

Pons Geri Dönüşüm Irak 

-gençlerin suyun altındaki çöpleri toplaması
-gençlerin suya atlaması
-Sudan çıkan çöplerden detay
-TÜGVA Midyat temsilcisi Zeki Çiçek İle röportaj

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Nusaybin ilçesinde TÜGVA’lı gençler, Beyazsu mesire alanı çevresinde piknikçilerin suya attığı çöpleri temizleyerek örnek bir çalışmaya imza attı. Haşimoğlu Geri Dönüşüm ve Atık Tesisi sponsorluğunda TÜGVA Midyat temsilciliği gönüllüleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Midyat-Nusaybin karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Bagok Dağı eteklerindeki doğa harikası Beyazsu’da piknikçilerin bıraktığı çöpleri temizleyerek geri dönüşüm ve sıfır atığın önemine dikkat çekti. TÜGVA Midyat temsilcisi Zeki Çiçek liderliğindeki gençlere Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe de destek vererek Beyazsu’da piknikçilerin atıklarını temizledi. Gençler eldiven, gözlük ve maskelerini takıp, piknikçilerin yüzdüğü kaynak suyundaki ağaç dalı, tahta, pet şişe, plastik, poşet, kırık cam ve kağıt parçalarını topladı. Mesire alanında piknikçilerin bıraktıkları çeşitli atıkların hem doğaya hem akarsuda yaşayan canlılara büyük zarar verdiğine dikkat çeken TÜGVA Midyat temsilcisi Zeki Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesine tam destek verdiklerini söyledi.

Çiçek, “Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile Mardin’in doğal kaynak suyu olan Beyazsu’da piknikçilerin bıraktığı atıkları temizledik. Bu çalışma ile çevrenin temiz tutulmasına dikkat çekmek istedik. Doğal kaynak suyunun ve mesire alanın temiz kalmasını sağlayarak doğanın korunmasına destek olmaya çalıştık. Topladığımız ürünleri geri dönüşüm tesisine teslim ettik” dedi.

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