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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TÜGVA’dan İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki Haberi

TÜGVA’dan İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki Haberi

Açıklama

Ümmet İslam Basın Açıklaması İsrail Saldırı 

-Genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Üniversiteler Teşkilatı, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de yaşananlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Üniversiteler Teşkilatı, Bornova ilçesinde bulunan Hacı Neriman Beşer Cami önünde toplanarak İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’de yaşananlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Teşkilat üyeleri adına açıklamayı yapan TÜGVA İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Üniversiteler Koordinatörü Mert Yeşilyurt, insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birinin Filistin’de yapılmaya devam ettiğini dile getirerek, dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı Türkiye’den bir ses, bir nefes ve bir yumruk olmak istediklerini ifade etti.
Türkiye’nin din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edeceğin, belirten Yeşilyurt, “Buradan İslam coğrafyasına seslenmek istiyoruz. Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadını, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak, görmezden geleceksiniz? Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir” diye konuştu.

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