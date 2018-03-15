TÜGVA Başkanı Emanet'ten Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın ailesine taziye ziyareti - HATAY
- TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet'in şehit ailesine taziye ziyareti - Hassa Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Karakaya - Dua edilmesiHATAY (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet ve beraberindeki heyet Zeytin Dalı Harekatı'nda destek vermek üzere Hatay 'a geldi.İlk olarak Kırıkhan ilçesine gelen ve burada Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın babaevini ziyaret eden TÜGVA Genel Başkanı Emanet, şehidin babası Mustafa Bayram'a başsağlığı diledi.Daha sonra Hassa ilçesine geçen Emanet, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜGVA olarak Mehmetçik'in yanında olmak üzere Hatay 'a geldiklerini söyledi.
Operasyonun çok önemli ve kritik olduğuna işaret eden Emanet, şöyle konuştu:"Orada her ele geçirilen köyde, oradaki halkın bizi nasıl karşıladığını görüyoruz. Askerimizin, Mehmetçik'imizin oradaki insanlara, yaşlılara, çocuklara, sivil halka karşı gösterdikleri ilgi alaka ortada. Her gittiğimiz yere huzur, barış götürüyoruz. Bu manada Türkiye'nin yaptığı bu operasyon diğer dünya ülkelerine önemli şekilde örnek olması lazım. Bizler de Türkiye'nin gençliği olarak Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek için buradayız."Açıklamanın ardından Hassa Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Karakaya, Emanet'e, ilçenin tanıtıldığı tabak hediye etti.