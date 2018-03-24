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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tuğlaların altına gizlenmiş 13 bin paket sigara ele geçirildi İzle

Tuğlaların altına gizlenmiş 13 bin paket sigara ele geçirildi İzle

-kamyondan detay

Güzergah Jandarma Köpek Sigara Kaçak Sigara 

--sigaranın bulunması ve kapagın açılması
--sıgaranın zulalanmıs yerden çıkması
--jandarma ekipleri

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da tuğla yüklü bir kamyona zulalanmış 13 bin 500 paket sigara ele geçildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol güzergahlarında Gümrük kaçağı sigara sevkiyatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Diyarbakır yolu üzerinde Gezin Jandarma Karakolu önünde yapılan kontroller sırasında tuğla yüklü bir kamyon durduran ekipler kokuya duyarlı köpekle arama yaptı. Yapılan aramada, tuğlaların altına yapılan özel bölüme zulalanmış halde 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. (CK-
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