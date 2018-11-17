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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tuğla yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı...Kaza sonrası kamyon ve etrafa saçılan tuğlalar havadan görüntülendi

Tuğla yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı...Kaza sonrası kamyon ve etrafa saçılan tuğlalar havadan görüntülendi

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Polis Jandarma Direksiyon 

-KAZA YERİNİN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta tuğla yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Boyabat-Sinop karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhlis Çağlar'ın kullandığı tuğla yüklü 55 NC 880 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri yaklaşık 100 metre parçalaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhsin Çağlar ile kamyonda bulunan Mücahit Baş olay yerinde hayatını kaybetti, Tuncay Pala ise yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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