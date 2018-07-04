Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - BURDUR

Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - BURDUR

- Kaza yerinden görüntüler - Devrilen kamyondan detaylar - Yola dökülen tuğlalardan detaylar - Karayolları ekiplerinin yola dökülen tuğlaları temizlemesi Burdur 'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıBURDUR (AA) - Burdur 'da tuğla yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Hüseyin T. idaresindeki 15 AAD 637 plakalı tuğla yüklü kamyon, Antalya - Burdur karayolunun 10. kilometresinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda Faruk Köse (31) yönetimindeki 34 BEY 667 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücülerden Köse ile yanında bulunan Osman Aktaş (40) ve Selinay Başak Erdemli (31) yaralandı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazanın etkisiyle refüje çıkan kamyonun kasasındaki 20 ton tuğla yola saçıldı. Kamyonun devrilen kasası vinçle kaldırıldı, karayolları ekipleri yola dökülen tuğlaları temizledi.Kaza nedeniyle Antalya - Burdur kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Karayolları Trol 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı