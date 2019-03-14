- Tuğgeneral Amanvermez, “Dost dediğimiz ülkeler hayır demedi ama vermedi' - Tuğgeneral İsmail Amanvermez: - “Ne zaman bir şeyler yapmaya çalışsak ve başarılı olsak, millet kapımıza geliyor 3,te bir 4’te bir fiyatına o malı bize verme...

--Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez konuşma

--Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan konuşma

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) - Tuğgeneral Amanvermez, “Dost dediğimiz ülkeler hayır demedi ama vermedi"- Tuğgeneral İsmail Amanvermez:- “Ne zaman bir şeyler yapmaya çalışsak ve başarılı olsak, millet kapımıza geliyor 3,te bir 4’te bir fiyatına o malı bize vermeye çalışıyor”- “ Yerli ve milli yapan tüm firmaları desteklemeliyiz”-" “Şuanda ulaşmış olduğumuz yerlilik ve millilik oranı yüzde 65” ELAZIĞ



- Şuanda ulaşmış olan yerli ve millilik oranının yüzde 65 olduğunu belirten Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve şuan ki süreçte yaşadığımızı bizler biliyoruz. Dost dediğimiz ülkeler, ihtiyaç duyduğumuz anda ihtiyaç duyduğumuz şeyi bize vermediler. Hiçbiri hayır demedi ama vermedi"dedi.

Fırat Üniversitesi, Elazığ TSO ile Fırat Teknokent tarafından ‘Stratejik İş Birliği Anlaşması’ bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Teknokentte yapılan toplantıda, Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez ve Hava İkmal Albay Ahmet Duran Kartal tarafından savunma sanayi ve askeri fabrikalar hakkında bilgi verildi.

"Hiç biri hayır demedi ama vermedi" Şuanda ulaşılan yerli ve millilik oranının yüzde 65 olduğunu, bunu el birliği ile çok üst seviyelere çıkaracaklarını vurgulayan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve şuan ki süreçte yaşadığımızı bizler biliyoruz. Dost dediğimiz ülkeler, ihtiyaç duyduğumuz anda ihtiyaç duyduğumuz şeyi bize vermediler. Hiçbiri hayır demedi,ama vermedi. Borcum borç ne öderim ne inkar ederim hesabı, hiç kimse bize yardımcı olmadı"dedi.

"Yerli tüm firmaları desteklemeliyiz" Konuşmasını sürdüren Amanvermez,"Biz ne zaman özümüze döndük, ne zaman kendi yağımızda kavrulup kendi sorunlarımızı çözer hale gelebilirsek o zaman ne mutlu bize. Biz ne zaman bir şeyler yapmaya çalışsak ve başarılı olsak, millet kapımıza geliyor 3'te bir 4’te bir fiyatına o malı bize vermeye çalışıyor. Bunlara aldanıp da üretimden , yerlileşme ve millileşme fikrinden kesinlikle vazgeçmemeliyiz. Arkadaşlarımıza hep söylediğim şey bu. Eğer yurt içinde bir üretici varda siz bunu ihaleye çıkıp, yurt dışından ithal eden bir firmaya getittirirseniz, hakkınız işlem yaparım diyorum. Bu herkes tarafından böyle bilinsin diyorum. Yerli ve milli yapan tüm firmaları desteklemeliyiz. Bugün fiyatı 3 katı olabilir. Yarın 2 katına gelir. Bir sonraki gün fiyatlar realize olur”ifadelerini kullandı. "Bundan sonra iç içe olacağız" Herkesin verdiği vergilerle savunma sanayisini canlı tutmaya çalıştıklarını anımsatan Amanvermez, “Paralarımız yurt dışına gitmesin. Bu amaçla özellikle stratejik iş birliği anlaşmaları kapsamında bu konuyu çok önemsiyoruz. Firmalarımıza her zaman kapımız açık. Burada hepimize düşen görev yılmadan bu işin peşini bırakmadan ne olursa olsun devam etmeliyiz. Hepimize düşen görev ve misyonu budur. Kesinlikle vazgeçmemeliyiz ve durmamalıyız. Sonuna kadar da devam etmeliyiz. Bizler her zaman için sizlerin desteği ile bu işleri yapma azmi içerisinde olacağız. Buğun ben varım yarın bir başka arkadaşım olur. Kişilere bağlı değil. Bakanlığımızın ve silahlı kuvvetlerimizin politikası bu yönde. Bu güne kadar birbirimizden uzaktık ama bundan sonra iç içe olacağız” şeklinde konuştu.

Kara ve hava kuvvetlerinin özellikle terörle mücadele kapsamında kullandığı tüm araç gereçlerin Elazığ bölgesinde bulunduğunu aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, “Bu sebepledir ki ağır bakım merkezi ilimizde hizmet vermektedir. Biz ağır bakımı kendi içerisinde kapılı devre çalışan bir sistem olarak biliyoruz. Ağır bakımın etrafında kümelenmiş ona hizmet veren yapıyı şimdiye kadar kuramadık. Ama önceliklerimizin arasında bunu gerçekleştirmek var. İlin ekonomisi de bu anlamda gelişsin ve ağır bakımda kendini geliştirebilsin. İHA’ların operasyon yönetim merkezi Elazığ oldu ve şimdi onun da yan sanayiye ihtiyacı var. Onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Toplantıda, Tuğgeneral İsmail Amanvermez,Daire Başkanı Hava İkmal Albay Ahmet Duran Kartal, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, akademisyenler ve firma yetkilileri yer aldı. (CK-HİV-

