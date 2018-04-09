Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tüfekli poz lise öğrencisini katil etti İzle

Tüfekli poz lise öğrencisini katil etti İzle

- Erzurum Adliyesi

Hafta Sonu Lise Öğrencisi Hatıra Fotoğrafı Katil Zanlısı Lise Öğrenci 

-- Hayatını kaybeden Zafer Polat'ın fotoğrafı
-- Tüfekli poz veren katil zanlısı H.K'nin fotoğrafı

( ERZURUM - HD) ERZURUM

- Erzurum’da tüfekle poz veren lise öğrencisi kazara arkadaşını vurunca cinayet suçundan tutuklandı. Olay, önceki gün Erzurum’un merkez Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi H.K., iki arkadaşını hafta sonu evine davet etti. Cumartesi günü yenilen yemekten sonra gençler cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekmeye başladı.
H.K., bu sırada evdeki pompalı tüfeği alıp oturdukları yere getirdi. Tüfekle poz veren H.K., kazara tetiğe dokununca karşısındaki arkadaşı Zafer Polat'ı göğsünden vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zafer Polat, hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede cinayet suçundan tutuklandı. (AA-AA)
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
İstanbul Boğazı'nda Panik Anlarıİstanbul Boğazı'nda Panik Anları
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı