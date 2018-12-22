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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tüfekle vurulmuş yaralı şahin çamura saplanmış halde bulundu İzle

Tüfekle vurulmuş yaralı şahin çamura saplanmış halde bulundu İzle

YARALI KUŞ TEDAVİ EDİLİRKEN GÖRÜNTÜ

Tarım Hayvancılık Hayvan Trol 

-BULAN ŞAHISLA RÖPORTAJLAR
-KUŞTAN DETAY
-DETAYLAR

( GAZİANTEP -ÖZEL) - Zeytin bahçesinde çamura saplanmış halinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tüfekle vurulduğu tahmin edilen yaralı şahin bulundu. Çamura saplanmış halde bulunan hayvan, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yelliburun Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Emrah Koşar, zeytin bahçesini kontrol ederken tarlada çamura saplanmış halde bir kızıl şahin buldu. Çırpınan şahinin keklik avcıları tarafından tüfekle vurulduğu tahmin ediliyor. Hayvanı yakalayan çiftçi Koşar, veterinere götürerek tedavi ettirdi. Koşar, daha sonra ise Orman Su İşleri Doğayı Koruma ve Milli Parklar Şefliğine haber verdi. Yaralı Kızıl şahini bulan Emrah Koşar, papağana yapılan işkenceyi de hatırlatarak, "Tarlalarda fare ve yılan yiyerek yaşamlarını devam ettiren bir hayvan. Çiftçilere zararı olmadığı gibi çok faydalı olan bir kuş türü. Ben tüm hayvanları severim. Hayvanlar, zarar görmedikleri sürece insanlara zarar vermezler. Şahine bunu yapanlar, vicdansızdır, canidir. Bence bu hayvanı vuranların, bir papağana işkence yapan kişiden bir farkı yoktur. Ben kuşları vuran ve avlayanları gördüğüm de şikayet ediyorum" diye konuştu.
Tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığı belirlenen şahinin ise teslim edildiği İslahiye Orman Su İşleri Doğayı Koruma Şefliği tarafından tedavi edilmek üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildiği öğrenildi. Yaralı hayvanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.
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