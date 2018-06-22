Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tüfekle vurularak öldürülen imam son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Tüfekle vurularak öldürülen imam son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze namazı detaylar

Cenaze Cenaze Namazı Cami İmamı Nayet Zanlısı Kışla 

-Kardeşinin cenaze namazını kıldırması
-Detaylar
-imamın fotoğrafı
--arşiv-
-zanlının çıkışı
-olay yerinden detay görüntüler

( SAKARYA ) - Hayatını kaybeden cami imamının cenaze namazını, imam kardeşi kıldırdı - 25 yıldır imamlık yaptığı mahallede tüfekle vurularak öldürüldü SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde tüfekle vurularak öldürülen cami imamı Ahmet Güldü, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Ahmet Güldü’nün cenaze namazını, 25 yıldır imamlık yaptığı camide imam kardeşi kıldırdı. Dün meydana gelen olayda İ.T. isimli şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürülen Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Camii imamı Ahmet Güldü için Bekirpaşa Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene imam Güldü'nün çocukları Yusuf (28), Yunus (13) ve kızı Ayşe, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Hayatını kaybeden Ahmet Güldü’nün 25 yıldır imamlık yaptığı camide cenaze namazı, imam kardeşi Cemal Güldü tarafından kıldırıldı. Gözyaşlarının sel olduğu namaz sonrasında Güldü’nün cenazesi, mahallelinin isteği üzerine Çaykışla Camii’nde kılınacak ikinci cenaze namazı sonrasında Çaykışla Mezarlığı’na defnedilecek. Olay Olay, dün saat 18.00 sıralarında Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Söğüt Caddesi üzerinde meydana geldi. 65. Sokak’ta ikamet eden İ.T.’nin evine giden imam Ahmet Güldü, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı İ.T. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı İ.T. mahalleden Özel Harekat polislerinin zırhlı aracıyla çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.T. adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı