Tüfekle vurulan genç kadının intihar ettiği ortaya çıktı İzle

-kadının fotoğrafı



( KONYA ) KONYA



- Konya'da evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Suriyeli genç kadının intihar ettiği ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan ölen kadının kocası ve görümcesi serbest bırakıldı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden gelen tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler Suriye uyruklu Esme El Hüseyin'i (20) kanlar içerisinde yerde buldu. Ağır yaralı genç kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı, ancak 1 çocuk annesi genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Esme El Hüseyin'in kocası Abdülmelik El F. (21) ile görümcesi Gusun El F. (26) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda genç kadının kocası Abdülmelik El F'nin polise, "eşinin akrabalarının yanından taşınmak istemesi meselesi yüzünden tartıştıklarını, eşinin de kendisine çocuğunu da alarak evden gideceğini mesaj attığını daha sonra eve geldiği sırada kendisine sinirlenen eşinin evde bulunan pompalı av tüfeği ile kendini vurduğunu söylediği iddia edilmişti. Abdülmelik El F'nin olay sonrası korktuğu için tüfeği ahırdaki toprağa gömdüğünü söylediği ve polise gösterdiği yerden tüfeğin çıkarıldığı öğrenildi. İfadeler doğrultusunda çalışma başlatan polis, laboratuvarda incelenen el svabı sonucu tüfeğin Esme El Hüseyin'in elinde ateş aldığının sonucuna ulaşıldı. Abdülmelik El F. ve ablası Gusun El F.'yi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

