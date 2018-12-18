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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tüfekle vurulan genç kadın öldü, kocası gözaltına alındı

Tüfekle vurulan genç kadın öldü, kocası gözaltına alındı

Yaralı kadının ambulansla hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Polis Aracı Vesikalık Fotoğraf Polis Ekipleri Genç Kadın 

-Olayın gerçekleştiği ev
-Olayda hayatını kaybeden genç kadının kocası ile görümcesinin gözaltına alınarak polis aracına alınması
-Olay yeri genel detay
-Kadının vesikalık fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya'da evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Suriyeli kadın hayatını kaybederken, polis karısının intihar ettiğini söyleyen kadının kocası ve görümcesini gözaltına aldı. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden gelen tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler Suriye uyruklu Esme El Hüseyin'i (20) kanlar içerisinde yerde buldu. Ağır yaralı genç kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından evde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Esme El Hüseyin'in kocası Abdülmelik El F. (21) ile görümcesi Gusun El F. (26) gözaltına alındı. Genç kadının kocası Abdülmelik El F'nin polise, eşinin akrabalarının yanından taşınmak istemesi meselesi yüzünden tartıştıklarını, eşinin de sinirlenerek evde bulunan pompalı av tüfeği ile kendini vurduğunu söylediği iddia edildi. Abdülmelik El F'nin olay sonrası korktuğu için tüfeği ahırdaki toprağa gömdüğünü söylediği ve polise gösterdiği yerden tüfeğin çıkarıldığı öğrenildi. Tüfeğin kimin elinde ateş aldığının el svabı sonucuna göre netlik kazanacağı belirtildi. Polis, Abdülmelik El F. ve ablası Gusun El F'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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