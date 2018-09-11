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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Tüfekle oynarken kazara kardeşini vurdu - ŞANLIURFA Haberi

Tüfekle oynarken kazara kardeşini vurdu - ŞANLIURFA Haberi

- Hastanenin acil servisi önündeki kalabalık - Hastaneye gelen ölen çocuğun yakınları - Hastane önünde bekleyen jandarma araçlarıTüfekle oynarken kazara kardeşini vurdu - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, 13 yaşındaki ağabeyinin oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybettiŞANLIURFA (AA) - Siverek ilçesinde, ağabeyinin oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki H.A, Mezra Mahallesi'nde evlerinde av tüfeğiyle oynarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, odadaki kardeşi Rojda A'ya (12) isabet etti.Rojda olay yerinde hayatını kaybederken kardeşini kanlar içinde gören H.A, aynı tüfeğin o sırada tekrar ateş alması sonucu ayağından yaralandı.Sesler üzerine eve giren yakınları kardeşleri kanlar içerisinde bulurken durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekipleri, Rojda A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ayağından yaralanan H.A. ise sağlık ekipleri tarafınan Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Küçük kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Acil Servis Jandarma Alabalık Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

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