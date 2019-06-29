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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - ADANA

Tüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - ADANA

- Olay yerinden genel görüntü - Olay yerinde polislerin inceleme yapması - Olay yerinde polis araçlarının görüntüsü - Yaralının araçla hastaneye gelişi - Yaralı kadının otomobilden indirilişi sedyeyle götürülmesi - Detay görüntülerTüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - Adana ’nın Kozan ilçesinde, bir kişinin tüfekle vurarak ağır yaraladığı karısı tedaviye alındıADANA (AA) - Adana ’nın Kozan ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.Ağlıboğaz Mahallesi Feke Caddesi’ndeki evlerinde, Meryem D. (21) ile eşi Ahmet D. (24) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Meryem D. evden uzaklaştı.Eşini yolda kovalayan Ahmet D, yanında getirdiği av tüfeğiyle Meryem D’ye ateş etti.Karısının kafasından ağır yaralanması üzerine polisi arayan Ahmet D, "Eşimi vurdum otomobille hastaneye götürüyorum” diyerek ihbarda bulundu.Meryem D. Kozan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, Ahmet D. de acil servisi önünde polis ekiplerince yakalandı.Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Meryem D, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi, gözaltına alınan Ahmet D. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Acil Servis Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri 

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