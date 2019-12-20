Tüfek ile vurularak öldürülen Nazan Can son yolculuğuna uğurlandı Video

-Cenaze namazı detayları

-Cenaze'nin taşınması detayı

-Cenaze Aracı detayı

-Ölen Nazan Can'ın fotoğrafı

-Cami tabela detayı

-Arşiv Görüntüler



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Çıkan tartışma sırasında tüfeğin ateşlenmesi sonucu hayatını kaybeden Nazan Can Balıkesir’in Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Olay, önceki gece Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur CAmii Sokağı'nda meydana geldi. İddia göre, fırıncılık yapan M.B. (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kalbinden ateşlenen tüfek ile vurulan kadın hayatını kaybetmişti. Bursa'da yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Edremit’e getirilen cenaze Darsofa Mahallesi’inde Darsofa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Havran ilçesinde toprağa verildi.





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