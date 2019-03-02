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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tüfeği 'doldur boşalt' yaparken arkadaşını vurdu - KÜTAHYA

Tüfeği 'doldur boşalt' yaparken arkadaşını vurdu - KÜTAHYA

Tüfeği "doldur boşalt" yaparken arkadaşını vurdu - KÜTAHYA - Tüfeği "doldur boşalt" yaparken arkadaşını vurdu - Ambulansın hastaneye gidişi - Olay yerinden detaylar - Olayı gerçekleştiren R.N.'nin polis ekiplerine olayı anlatması - Polisin olay yeri incelemesi - Olayda kullanılan tüfekten görüntülerTüfeği "doldur boşalt" yaparken arkadaşını vurduKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da, tamir ettirdiği tüfeğini denerken tüfeği ateş alan ve arkadaşını ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Balıklı Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı esnaflarından R.N, tamir ettirdiği tüfeğini çay ocağında denediği sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, orada bulunan arkadaşı H.G'nin boynuna isabet etti.Ağır yaralanan H.G, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.R.N, olayın ardından çarşıdaki görevli polis ekiplerince gözaltına alındı.R.N'nin ilk ifadesinde, bozuk olan tüfeğini tamirden yeni aldığını, denemek için doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu arkadaşını kazara vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Çay Ocağı Polis Ekipleri 

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