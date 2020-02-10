Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tufanbeyli Sibirya'ya döndü...Sıcaklık gece eksi 25'e kadar düştü İzle

Tufanbeyli Sibirya'ya döndü...Sıcaklık gece eksi 25'e kadar düştü İzle

Tufanbeyli de yaşanan tipi

Hava Sıcaklığı 

-Tipiden genel ve detay
-Yol açma çalışmaları
-Kardan genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken tipi nedeniyle bir çok mahallenin yolu kapandı ADANA

- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken tipi nedeniyle bir çok mahallenin yolu kapandı. Türkiye'ye etkisi altına alan soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oluyor. Gece eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından dolayı insanlar evlerinden dışarı çıkamaz oldu. Her yerin karla kaplı olduğu ve çatılarda sarkıtların oluştuğu ilçede tipinin de çıkması hayatı olumsuz etkiledi. ipi nedeniyle bir çok mahallenin yolu kapandı. Bu nedenle mahallelere ulaşım olmazken belediye ekipleri mahallelere ulaşmak için yol açma çalışması başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Vanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma GörüntüleriVanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma Görüntüleri
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı