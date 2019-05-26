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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Tufanbeyli çatıları uçuran fırtınanın yaralarını sarıyor...Fırtınanın yaşandığı anlar kamerada

Tufanbeyli çatıları uçuran fırtınanın yaralarını sarıyor...Fırtınanın yaşandığı anlar kamerada

Fırtına anı

Kamera Kaymakamlık Hasar Tespit Harekete Geç Cep Telefonu 

-Çatıların uçması
-Görüntüyü çeken vatandaşın tepkileri
-Fırtınanın devam etmesi

( ADANA )- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan fırtına nedeniyle çatısı uçun bazı okul, ev ve iş yerleri için devlet harekete geçti- Zarara yol açan fırtına vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ADANA

- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan fırtına nedeniyle çatısı uçun bazı okul, ev ve iş yerleri için devlet harekete geçti. Maddi zarara neden olan fırtına cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tufanbeyli'de 24 Mayıs Cuma günü etkili olan kuvvetli fırtına bazı ev, okul ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Meteoroloji verilerine göre hızı saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre Camisi'nin çatısı uçtu. Kuvvetli fırtınada ayrıca Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksek Okuluna ait uygulama ve araştırma serası ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin duvarları yıkıldı. Fırtınadan sonra Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bilgi aldı. Ergü vatandaşları kaymakamlıktan hasar tespiti için yetkililerin geleceğini onlara tespit için yardımcı olmalarını ve mutlaka hasarlarını kayıt altına aldırmalarını gerektiğini söyledi.

Ergü, hasar tespitinin ardından devletin zararları karşılayacağını da dile getirdi. Bu arada fırtınanın vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
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