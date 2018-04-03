TÜBİTAK'tan alternatif turizm projesine ikincilik

- - Proje kapsamında hazırlanan materyaller

- - Proje hakkında açıklama yapan Coğrafya öğretmeni Ali Aydın Röp.

- - Proje hakkında açıklama yapan12. sınıf öğrencisi Perihan Çağlar Röp.

- - Genel detay



( MUŞ ) MUŞ



- Muş'un Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Mikro Bölgelerde Alternatif Turizm Faaliyetleri' çalışması, TÜBİTAK 49. lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında Coğrafya alanında bölge ikincilik ödülü aldı. Van'da düzenlenen TÜBİTAK 49. lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Perihan Çağlar ve öğretmeni Ali Aydın, hazırladıkları 'Mikro Bölgelerde Alternatif Turizm Faaliyetleri' çalışması ile okullarına ikincilik ile döndüler. Proje ile Hasköy'de alternatif turizm araştırması yapan Perihan Çağlar ve Ali Aydın, Hasköylü kadınların proje ile ekonomilerine katkı sağlayabileceklerini ifade ettiler. Proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Coğrafya öğretmeni Ali Aydın, Muş’tan yarışmaya katılan 3 proje arasında ikincilik derecesini alan tek projenin kendi projeleri olduğunu söyledi.



Projeyi bir yıllık bir süreçte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Aydın, "Bu projemizin adı Mikro Bölgelerde Alternatif Turizm faaliyetleri üzerine çalışma. Hasköy’de tarım ve hayvancılık faaliyeti üzerinde bir gelişme sağlanmış biz bunu farklı bir ekonomik faaliyeti ile turizmle Hasköy’ün ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçladık. Biz yarışmadan ikincilik derecesiyle döndük. Buda bizim Hasköy ilçesi için güzel bir başarı çünkü ilk defa TÜBİTAK projesine katıldık ve ilk defa da birincilik derecesi ile döndük. Van'da toplamda 8 ilin ve yaklaşık 2 bin 600 projenin katıldığı yarışmadır. Muş bölgesinde toplamda 24 tane proje yarışmaya katıldı ve bunlardan 3 tanesi bölgeye seçilmiştir. Bu seçilen bölgeler arasında derece alan bir tek bizim projemiz oldu. Bu çalışmamızda amaç Hasköy’deki küçük bölgelerde tarım ve Hayvancılık faaliyetleri üzerine olan ekonomik çeşitlendirip Turizmle renklendirmeye değerlendirmeye çalıştık" dedi.

12. sınıf öğrencisi Perihan Çağlar ise projeye geçen yıl karar verdiklerini ifade ederek, "Bu bölgede yaşadığım için çok iyi biliyordum. Projemiz seçildikten sonra 2 hafta boyunca Hasköy'e bağlı 17 köy gezdik. Yöre halkı ile görüşmeler yaptık. Turistleri nasıl buraya çekebiliriz. Bilindiği gibi turizm sadece kıyı bölgelerde faaliyet göstermektedir. Biz neden bu turizmi iç bölgelere çekmeyelim dedik. Bizde yaşadığımız Hasköy ilçesini ele alarak buradaki faaliyetleri olanakları çeşitlendirmek istedik. Onun için biz bunları 4 başlık altında topladık. Hasköy’de uygulanabilir turizm, dağ gezintileri, tarihi unsurlar ve kültürel peyzaj. Burada amaç; ekonomik olanakları geliştirmek, Hasköy’de çevre bilincini oluşturmak ve yerel mirasını insanlara tanıtıp, satışını yapıp ekonomik düzeyini hızlandırmayı amaçladık. Burada sadece tarım ve hayvancılık var. Burada Kadının bir ekonomik özgürlüğü yoktur. Bizim amacımız ise kadınlara farklı alanlarda ekonomik kazandırmaktır" ifadelerini kullandı. (UU-ŞAK-Y)

