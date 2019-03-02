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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TTK kura çekimini soğukta saatlerce ekrandan takip ettiler

TTK kura çekimini soğukta saatlerce ekrandan takip ettiler

Bekleyenlerden görüntü

Kalaba Alabalık Çekim Allah Kura Çekimi 

-Vatandaşlardan görüntü
-Röportajlar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bin yeraltı pano üretim işçisi alımı için kura töreni sabah saatlerinde başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, katılımlarıyla sabah saatlerinde başlayan programda salona sığmayan kalabalık kura çekimini saatlerce dışarıda bekleyerek takip etti. Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin yeraltı pano üretim işçisi alımı için kura çekimine sabahın erken saatlerinden itibaren büyük katılım oldu. Salona sığmayan binlerce kişi kura çekimini dışarıdaki ekrandan takip etti. İşe girmek için saatlerce dışarıda soğuk havada bekleyen vatandaşlar 26 bin 123 kişi arasından seçilmeyi bekledi. Katılım yüksek olmasına rağmen ümitli olduklarını ifade eden vatandaşlar “ Sabahtan beri bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Hem ekrandan hem de internet sitelerinden takip ediyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur” şeklinde konuştu.

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