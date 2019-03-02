Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni - ZONGULDAK

TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni - ZONGULDAK

- TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni - Kura çekiminden detaylar - Kurada ismi çıkanlarla röportajTTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni - Zonguldak 'ta düzenlenen törende, başvuruda bulunan 26 bin 119 kişi arasından kurada adı çıkanlar mutluluk yaşadıZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Zonguldak 'ta tören düzenlendi.
Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen ve telekonferans sistemiyle Bartın ve Karabük illeriyle aynı anda noter huzurunda çekilen kura çekimi töreninde, ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.Kurada ismi çıkan Hakan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki tane Hakan Gül isminin olduğunu ve kurada kendi isminin çıkmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"Allah diğer arkadaşlarımıza da aynı mutluluğu nasip etsin." diyen Gül, "Özel sektörde çalışıyorum, iş sağlığı güvenliği uzmanıyım, tersanede çalışıyorum ama özel sektör sonuçta. Her an ne olacağı belli olmaz. Allah büyüktür." dedi.
Ferdi Kalaycıoğlu da uzun zamandır bu anı beklediğini belirterek, adının çıkmasından büyük sevinç yaşadığını dile getirdi.Bu işi bekleyen herkese Allah'ın nasip etmesini dileyen Kalaycıoğlu, "Durumlar kötüydü, bizim için çok iyi oldu. Korku yok, ekmek parası, nerede olursa kazanacağız. Tehlikesiz iş yok, yapacağız bu işi." diye konuştu.
Kalaycıoğlu, babasının da önceden madenci olduğunu anlatarak, "İki defa kaza geçirdi, bırakmak zorunda kaldı. Büyükbabam madenden emekli. İnşallah biz de yapacağız bu işi. Başvurumuzu yaptık, Allah yüzümüze güldü, çıktı. Nasibimizde varmış bu ekmeği yemek." ifadelerini kullandı.Bu arada TTK'ya işçi alımı için başvuruda bulunan 26 bin 119 kişiden 17 bin 305 kişinin çalışan olduğu ve bunların 16 bin 976'sının özel sektörde çalıştığı bildirildi.

İş Sağlığı Özel Sektör Konferans Telekonferans Kura Çekimi 

İlgili Foto Galeriler
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Ozan Arife Son GörevOzan Arife Son Görev
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı