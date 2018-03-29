TTB'nin eski başkanlarından Köleoğlu'nun cenaze töreni - TRABZON
- Cenaze törenine katılanlardan görüntüler - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun taziyede bulunması - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin taşınmasıTTB'nin eski başkanlarından Köleoğlu'nun cenaze töreni - Köleoğlu için düzenlenen törene TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da katıldıTRABZON (AA) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden Trabzon Ticaret Borsasının (TTB) eski başkanlarından Şükrü Güngör Köleoğlu (65) son yolculuğuna uğurlandı.Köleoğlu için Kemerkaya Mahallesi'ndeki İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen törene, kızları Gamze Köleoğlu ve Güneş Köleoğlu Doğan ile damadı Ertuğrul Doğan ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı Şadan Eren, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Başkanı Eyyüp Ergan, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Hisarcıklıoğlu, Köleoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti. Cenaze, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, Ferrero fındık tesislerinde çalışanların, şirketin eski sahibi Köleoğlu'nun cenaze törenine katılabilmeleri amacıyla üretime ara verildiği öğrenildi. - Köleoğlu'nun özgeçmişi Trabzon 'da 1953'te dünyaya gelen Şükrü Güngör Köleoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 7 yıl MTA'da çalışan Köleoğlu, 1984'te Kenan ve Orhan Oltan ile Türkiye fındık ihracat rekortmenliğine kadar yükselen Oltan Gıda Maddeleri İhracaat ve İthalat Limited Şirketini kurdu.Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde dünyanın en gelişmiş Fındık Entegre İşleme Tesisinin kuruluşunu gerçekleştiren Köleoğlu, TTB'de meclis üyeliği ve meclis başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 - 2017 yılları arasında TTB Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Köleoğlu, TOBB Tahkim Divanı ile TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı.Fındıkla ilgili başta verim ve kaliteyi arttırma olmak üzere birçok projeye önderlik yapan Köleoğlu, Türkiye'nin ilk fındık çiftliğini de Samsun'un Bafra ilçesinde kurdu.Evli ve iki çocuk babası olan Köleoğlu'nun iki de torunu bulunuyor.