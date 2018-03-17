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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
TSK ve ÖSO, Mirkan, Sino, Tatara, Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini teröristlerden temizledi - AFRİN

TSK ve ÖSO, Mirkan, Sino, Tatara, Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini teröristlerden temizledi - AFRİN

- ÖSO askerlerinin köylerde ilerlemesi - ÖSO mensuplarının kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetlerinden detay görüntüler - ÖSO mensuplarının mayın ve bombalı tuzak temizleme çalışmalarıAFRİN/İSTANBUL (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin 'de 5 köyü daha teröristlerden kurtardı.Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin 'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Mirkan, Sino güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Tatara, kuzeybatısındaki Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini YPG/PKK - DEAŞ'tan arındırdı. - Mabatlı beldesi tamamen kuşatıldıBöylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 12'ye yükselirken teröristlerin elinde bulunan Afrin 'in kuzeybatısındaki son belde merkezi Mabatlı da tümüyle kuşatılmış oldu.Ayrıca ÖSO birliklerinin yol kenarlarına teröristler tarafından döşenen mayınları arama ve imha faaliyetleri de AA tarafından görüntülendi.

Bild Muhabir Teröristler Bombalı Tuzak 

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