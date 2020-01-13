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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- TSK ve Kızılay'dan Rasulayn'da Kiliseye insani yardım

- TSK ve Kızılay'dan Rasulayn'da Kiliseye insani yardım

Kiliseye yardım görüntüsü

Sosyal Medya Bild Gesi İnsani Yardım 

-Suriyeli konuşma

( RASULAYN ) RASULAYN

- Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da bulunan bir Ortodoks kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldığını bildirdi. Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn Martuma Süryani Ortodoks kilisesine Kızılay işbirliğiyle insani yardım yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
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