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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
TSK unsurları, İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası tesis etti - İDLİB İzle

TSK unsurları, İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası tesis etti - İDLİB İzle

- TSK konvoyundaki araçların ilerlemesi - TSK konvoyu, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 9. gözlem noktasını Morik bölgesinde oluşturduİDLİB (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib ’de gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Morik ilçesine 9. gözlem noktası tesis etti. İdlib 'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Türkiye - Suriye sınırını geçen 100 araçlık askeri konvoy, Keferlusin köyünden Sermeda’ya oradan da Marretinum ile Han Şeyhun üzerinden Hama ilinin kuzey kırsalındaki Morik ilçesine ulaşarak yeni gözlem noktasını oluşturdu.Yeni gözlem noktası Türkiye - Suriye sınırından yaklaşık 88 kilometre derinlikte yer alıyor.Konuşlanılan noktanın yaklaşık 3 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib 'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

Muhalifler Misyon Muhabir Başkent Askeri Konvoy 

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