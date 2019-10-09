TSK Tel Abyad'daki YPG/PKK mevzilerine obüs atışları yapıyor (2)
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan obüs atışlarından detaylarTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesine obüs atışları başlattı.TSK, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde, Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.
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