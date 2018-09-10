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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TSK:'Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir' Video

TSK:'Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir' Video

-ARŞİV-

Terör Örgütü Saldırı Hazırlığı Saldırı 

-Helikopter sevkiyatı
-Operasyon bölgeleri
-Genel ve detaylar

( ANKARA ) TSK:"Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir"
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