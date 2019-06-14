TSK, şehitlerini andı

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif (Kırşehir) ve Çavuş Mustafa (Kırşehir) düzenlenen törenle anıldı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından şehitleri yad etmek için başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında , Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif (Kırşehir) ve Çavuş Mustafa (Kırşehir) düzenlenen törenle anıldı.
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