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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- TSK'nın Münbiç’te Devriye Faaliyetleri Sürüyor

- TSK'nın Münbiç’te Devriye Faaliyetleri Sürüyor

devriye araçları

( MÜNBİÇ ) - TSK'nın Münbiç’te devriye faaliyetleri sürüyor MÜNBİÇ

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Hava Kuvvetleri Terör Örgütü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri kapsamında bugün ikinci devriye görevini tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta ikinci koordineli/bağımsız devriye görevinin tamamlandığı belirtildi. Türk ordusuna ait zırhlı araçlar, Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı civarında devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ikinci devriye faaliyetlerine ABD hava kuvvetleri de eşlik etti. TSK birliklerinin 2 saat süren devriye faaliyetlerinin ardından ülkeye geri döndükleri belirtildi.
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