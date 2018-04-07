TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki hava destekli operasyonu - HAKURK
- TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki hava destekli operasyonu - Uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilişiTSK'nin Irak'ın kuzeyindeki hava destekli operasyonu - Operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildiANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. TSK'nin resmi Twitter hesabından Hakurk bölgesindeki hava destekli operasyona ilişkin fotoğraf ve video paylaşıldı.Videoda, Hakurk'ta süren operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcının tespiti ve imhası görülüyor.