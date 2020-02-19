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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi

- TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi

TSK konvoyu

Askeri Sevkiyatı Gesi İdlib Rejim Saldırı 

-Detay

( İDLİB ) İDLİB

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen konvoy, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib'de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor. TSK tarafından gönderilen bir konvoy, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi. Yerel kaynaklar, TSK'nın Cabal el Zaviye bölgesinde yeni askeri noktanın oluşturulacağını ifade etti.

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