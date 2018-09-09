TSK, İzmir’in işgalden kurtuluşunu andı İzle



- Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK), İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü vesilesiyle bin video paylaştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” emrinin yer aldığı videoda Kurtuluş Savaşı’na ilişkin görseller yer aldı. Klipte şu açıklama yer buldu: “26 Ağustos’ta başlayan ve zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi’nin ardından, düşmanı yurttan tamamen atmak için takibini sürdüren şanlı Türk ordusu 9 Eylül 1922 günü sabahında İzmir’e girmiştir. Yüzbaşı Şerafettin Bey Hükümet Konağı’na, Yüzbaşı Zeki Bey Kumandanlık Dairesine, Asteğmen Besim Kadife Kale’ye bayrağımızı çekmişlerdir.”

